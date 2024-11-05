Андрей Сибига принял посла Китая, завершающего дипмиссию в Украине

Министр иностранных дел принял посла КНР в Украине Фань Сяньжуна в связи с завершением его дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял посла Китайской Народной Республики Фань Сяньжуна в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине. Об этом сообщает МИД.

Глава внешнеполитического ведомства отметил значительный личный вклад посла в развитие украинско-китайских отношений и взаимодействия, значительно активизировавшегося в этом году.

«В частности, после длительной паузы состоялись двусторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Китая, первый за последние двенадцать лет визит министра иностранных дел Украины в КНР, а также встречу министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке на полях сессии ГА ООН в этом году», – напомнили в ведомстве.

Андрей Сибига пожелал после успехов в его дальнейшей деятельности и выразил убеждение, что Фань Сяньжун будет оставаться искренним другом Украины, а также и в дальнейшем будет прилагать усилия для углубления дружбы между государствами.