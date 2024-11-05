Чиновникам управления Минюста, которые за взятки закрывали исполнительные производства, сообщили о подозрении

Чиновники получили около 200 тысяч гривен неправомерной выгоды за закрытие исполнительных производств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику самостоятельного структурного подразделения одного из межрегиональных управлений Минюста по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый вместе со своим руководителем, начальником межрегионального управления, наладили схему получения неправомерной выгоды за окончание исполнительных производств.

«Сумма неправомерной выгоды составила 70% от размера платежа, который необходимо было уплатить должнику», – заявили в прокуратуре.

Задокументировано, что подозреваемые брали взятку не лично, а через посредника – своего товарища.

В ведомстве отметили, что после получения взятки без фактической уплаты необходимых платежей производство закрывалось и снимался арест с имущества и банковских счетов должника.

«Таким образом, служащие получили около 200 тыс. грн неправомерной выгоды за закрытие исполнительных производств», - добавили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются. В настоящее время служащие, подозреваемые в совершении преступления, уволены с занимаемых должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.