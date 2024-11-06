Google интегрирует Home в Gemini – управлять умным домом можно с помощью искусственного интеллекта

Новую функцию можно использовать для управления освещением, климат-контролем, телевизорами, динамиками и другими устройствами.

Пользователи Google могут управлять умным домом с помощью искусственного интеллекта. Так, Google расширяет возможности ИИ Gemini, добавляя в него интеграцию с Google Home. Об этом сообщает The Verge.

Новую функцию можно использовать для управления освещением, климат-контролем, телевизорами, динамиками и другими устройствами.

Например, с помощью запроса «Устрой столовую для романтического свидания» можно отрегулировать освещение, а фраза «Помоги мне убраться на кухне» – включит пылесос. Ранее в таких случаях Gemini открывал Google Assistant.

Однако Gemini поддерживает не все смарт-устройства. Для управления устройствами безопасности, включая камеры, замки, ворота и дверь, пользователям все еще придется запускать приложение Google Home.

Чтобы получить доступ к новому расширению Google Home, придется присоединиться к публичной предыдущей версии. Она доступна только на английском языке.

Чтобы начать использовать эту функцию, войдите в приложение Gemini из той же учетной записи, которая используется в Google Home. Оттуда можно попросить Gemini выполнить определенное действие, например «включить свет в гостиной». Если интеграция не активируется автоматически, Google рекомендует включить Google Home в запрос для точности.