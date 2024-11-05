Правительство согласовало приобретение АРМА облигаций на 2 млрд гривен из арестованных активов онлайн-казино

АРМА получило 2 млрд гривен для инвестиций в военные облигации после ареста активов Pin-Up, связанного с рф.

Источник фото: АРМА

Кабинет Министров Украины согласовал приобретение военных облигаций на сумму 2 миллиарда гривен через Агентство по розыску и менеджменту активов. Эти средства, которые ранее принадлежали связанному с Россией онлайн-казино, теперь будут направлены на укрепление обороноспособности Украины. Об этом сообщили в АРМА.

В октябре прокуратура добилась передачи 2,6 миллиардов гривен компании Pin-Up в управление АРМА. Агентство, совместно с Государственным бюро расследований, обеспечило зачисление этих средств на свой счет в государственном банке. В соответствии с законодательством, АРМА имеет право инвестировать до 80% своих депозитных средств в военные облигации.

Глава АРМА Елена Дума подчеркнула важность этого решения: «это еще один важный шаг к восстановлению справедливости. Средства, которые ранее работали на страну-агрессора, теперь будут обеспечивать наших защитников всем необходимым. Это и есть настоящее финансовое оружие против врага».

С новыми 2 миллиардами гривен портфель облигаций внутреннего государственного займа Нацагентства достигнет почти 8 миллиардов гривен в эквиваленте, включая 31 миллион долларов США и 6,5 миллиона евро. Общий портфель управления арестованными активами уже составляет 12 миллиардов гривен.

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