Итоги выборов президента США зависят от воли избирателей нескольких штатов

Избирательный участок в одном из решающих судьбу выборов штате – Пенсильвании – закроется в 8 вечера.

Источник фото: АР

Решающую роль в победе на выборах президента США сыграют голоса избирателей, которые проживают в нескольких «колеблющихся» штатах.

Это связано с тем, что в этом году только в 7 из 50 штатов между двумя кандидатами наблюдается настоящая конкуренция, а в остальных штатах, судя по социологическим данным, результаты выборов уже более или менее предопределены.

При этом жители Пенсильвании в этом году, скорее всего, и решат, кто станет следующим президентом – демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство – как минимум 270 из 538 голосов выборщиков, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Если все штаты, за исключением тех, где исход пока неизвестен, проголосуют так, как ожидается, это даст вице-президенту Харрис 226 голосов выборщиков, а Трампу – 219.

Таким образом, пока неизвестно, как распределятся оставшиеся 93 голоса.

Распределение 93 голосов зависит от жителей семи штатов – Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Аризоны, Джорджии, Невады и Северной Каролины. Голоса нескольких тысяч избирателей могут поменять итоги выборов в любую сторону.

Мичиган, Пенсильвания и Висконсин на протяжении целого поколения служили «голубой стеной» для кандидатов-демократов. Но в 2016 году Трамп с небольшим перевесом одержал победу над Хиллари Клинтон. Четыре года спустя Джо Байден выиграл президентское гонку, вернув демократам Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, а также неожиданно победив в Джорджии и Аризоне – двух штатах, жители которые традиционно всегда голосовали за республиканцев.

Перед началом голосования 5 ноября социологические опросы во всех семи штатах, где идет борьба, показывали практически равное соотношение голосов.

Результаты в Пенсильвании могут иметь решающее значение для шансов Харрис или Трампа на победу – кандидат, который победит в этом штате, сможет довести общее количество голосов выборщиков до 269.

Избирательные участки в Пенсильвании закроются в 8 вечера по восточному времени США (в 3 ночи по киевскому времени). После этого начнется подсчет голосов.

В последнем из «колеблющихся штатов» - Неваде участки закроются в 10 вечера. Таким образом, по киевскому времени утром 6 ноября могут стать известны первые результаты выборов.

Автор: Наталя Мамченко

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