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Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів

14:28, 5 листопада 2024
Виборча дільниця в одному з вирішальних для долі виборів штаті – Пенсільванії – закриється о 8 вечора.
Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів
Джерело фото: АР
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Вирішальну роль у перемозі на виборах президента США відіграють голоси виборців, які проживають у кількох штатах, що «вагаються».

Це пов'язано з тим, що цього року лише у 7 із 50 штатів між двома кандидатами спостерігається справжня конкуренція, а в решті штатів, судячи з соціологічних даних, результати виборів уже більш-менш визначені.

При цьому жителі Пенсільванії цього року, найімовірніше, і вирішать, хто стане наступним президентом – демократ Камала Харріс чи республіканець Дональд Трамп.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Якщо всі штати, за винятком тих, де результат поки що невідомий, проголосують так, як очікується, це дасть віце-президенту Харріс 226 голосів виборців, а Трампу – 219.

Таким чином, поки невідомо, як розподіляться 93 голоси, що залишилися.

Розподіл 93 голосів залежить від мешканців семи штатів – Мічігану, Пенсільванії, Вісконсіна, Арізони, Джорджії, Невади та Північної Кароліни. Голоси кількох тисяч виборців можуть змінити підсумки виборів у будь-який бік.

Мічиган, Пенсільванія та Вісконсін упродовж цілого покоління служили «блакитною стіною» для кандидатів-демократів. Але у 2016 році Трамп із невеликою перевагою здобув перемогу над Хілларі Клінтон. Через чотири роки Джо Байден виграв президентські перегони, повернувши демократам Мічиган, Вісконсін і Пенсільванію, а також несподівано перемігши в Джорджії та Аризоні – двох штатах, мешканці яких традиційно завжди голосували за республіканців.

Перед початком голосування 5 листопада соціологічні опитування у всіх семи штатах, де триває боротьба, показували практично рівне співвідношення голосів.

Результати у Пенсільванії можуть мати вирішальне значення для шансів Харріс чи Трампа на перемогу – кандидат, який переможе у цьому штаті, зможе довести загальну кількість голосів виборців до 269.

Виборчі дільниці в Пенсільванії закриються о 8-й вечора за східним часом США (о 3-й ночі за київським часом). Після цього розпочнеться підрахунок голосів.

В останньому з штатів, що «вагаються» - Неваді ділянки закриються о 10 вечора. Таким чином, за київським часом уранці 6 листопада можуть стати відомі перші результати виборів.

Автор: Наталя Мамченко

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів

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