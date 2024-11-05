Уряд погодив придбання АРМА облігацій на 2 млрд гривень з арештованих активів онлайн-казино

АРМА отримало 2 млрд гривень для інвестицій у військові облігації після арешту активів Pin-Up, пов'язаного з рф.

Джерело фото: АРМА

Кабінет Міністрів України погодив придбання військових облігацій на суму 2 мільярди гривень через Агентство з розшуку та менеджменту активів. Ці кошти, які раніше належали пов'язаному з росією онлайн-казино, тепер будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Про це повідомили в АРМА.

У жовтні прокуратура домоглася передачі 2,6 мільярдів гривень компанії Pin-Up в управління АРМА. Агентство, спільно з Державним бюро розслідувань, забезпечило зарахування цих коштів на свій рахунок у державному банку. Відповідно до законодавства, АРМА має право інвестувати до 80% своїх депозитних коштів у військові облігації.

Голова АРМА Олена Дума підкреслила важливість цього рішення: «це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Кошти, які раніше працювали на країну-агресора, тепер забезпечуватимуть наших захисників всім необхідним. Це і є справжня фінансова зброя проти ворога».

З новими 2 мільярдами гривень портфель облігацій внутрішньої державної позики Нацагентства досягне майже 8 мільярдів гривень у еквіваленті, включаючи 31 мільйон доларів США та 6,5 мільйона євро. Загальний портфель управління арештованими активами вже становить 12 мільярдів гривень.

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