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Google інтегрує Home у Geminі — керувати розумним будинком можна за допомогою штучного інтелекту

12:47, 6 листопада 2024
Нову функцію можна використовувати для керування освітленням, клімат-контролем, телевізорами, динаміками та багатьма іншими пристроями.
Google інтегрує Home у Geminі — керувати розумним будинком можна за допомогою штучного інтелекту
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Користувачі Google зможуть керувати розумним будинком за допомогою штучного інтелекту. Так, Google розширює можливості ШІ Gemini, додаючи в нього інтеграцію з Google Home. Про це повідомляє The Verge.

Нову функцію можна використовувати для керування освітленням, клімат-контролем, телевізорами, динаміками та багатьма іншими пристроями.

Наприклад, за допомогою запиту «Облаштуй їдальню для романтичного побачення»можна відрегулювати освітлення, а фраза «Допоможи мені прибратися на кухні» – увімкне пилосос. Раніше у таких випадках Gemini відкривав Google Assistant.

Однак Gemini підтримує не всі смарт-пристрої. Для управління пристроями безпеки, зокрема камерами, замками, воротами та дверима, користувачам все ще доведеться запускати додаток Google Home.

Для того, щоб отримати доступ до нового розширення Google Home, доведеться приєднатися до публічної попередньої версії. Наразі вона доступна лише англійською мовою.

Щоб почати використовувати цю функцію, увійдіть до додатку Gemini з того ж облікового запису, який використовується в Google Home. Звідти можна попросити Gemini виконати певну дію, наприклад, «увімкнути світло у вітальні». Якщо інтеграція не активується автоматично, Google рекомендує включити «Google Home» у запит для точності.

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Google штучний інтелект технології ШІ

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