Посадовцям управління Мін’юсту, які за хабарі закривали виконавчі провадження, повідомили про підозру

Посадовці одержали близько 200 тисяч гривень неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень.

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику самостійного структурного підрозділу одного із міжрегіональних управлінь Мін'юсту за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний разом із своїм керівником, начальником міжрегіонального управління, налагодили схему одержання неправомірної вигоди за закінчення виконавчих проваджень.

«Сума неправомірної вигоди становила 70% від розміру платежу, який необхідно було сплатити боржнику», - заявили у прокуратурі.

Задокументовано, що підозрювані брали хабар не особисто, а через посередника – свого товариша.

У відомстві зазначили, що після одержання хабаря, без фактичної сплати необхідних платежів, провадження закривалось та знімався арешту з майна і банківських рахунків боржника.

«Таким чином службовці одержали близько 200 тис. грн неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень», - додали у прокуратурі.

Слідчі дії тривають. Наразі службовці, підозрювані у вчинені злочину, звільнені із займаних посад.

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