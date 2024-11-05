Практика судов
  1. В Украине

Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины

21:01, 5 ноября 2024
За три года подозреваемый приобрел недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.
Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении директору госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины. Об этом сообщает САП.

Чиновнику сообщено о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации. Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

Речь идет о:

  • жилой дом площадью 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн. грн. и земельный участок площадью 40 соток под этим домом стоимостью 1,7 млн. грн.;
  • квартиру площадью более 100 кв.м стоимостью 3,2 млн. грн. в городе Полтава;
  • имущественные права на шесть квартир в новостройках Полтавы, общая стоимость которых составляет 7,7 млн ​​грн;
  • 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;
  • водяной мотоцикл с автоприцепом для него;
  • криптовалюту разных видов, эквивалентную 180 тыс. долларов (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

«Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупный законный доход недостаточно для их приобретения. Вместе с тем лицо оставило в собственности лишь криптовалюту, наличие которой заведомо не задекларировало», — указали в САП.

Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

В ходе расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты тестирования когнитивных способностей в конкурсе в апелляционные суды полностью аннулированы, график тестирования также отменен – ВККС

Кандидаты, набравшие 4-5 ноября проходной бал, не смогли его сохранить, хотя Комиссия обещала рассмотреть такую возможность.

Превентивно для других: судьи Верховного Суда объяснили, почему к военнослужащему, не выполнившему приказ командира, нужно применить наказание с изоляцией от общества

Адвокат военнослужащего настаивал на том, что наказание не может примениться как показательная мера уголовно-правового принуждения для других лиц, но судьи Верховного Суда указали, что наказание имеет целью также предотвращение совершения новых преступлений другими лицами.

Депутаты предлагают защитить работодателей от исков работников о возмещении морального вреда

Как указывают депутаты, анализ практики применения института возмещения морального вреда работникам выявил проблемы, существенно нарушающие права и интересы работодателей.

Депутаты Верховной Рады Евгения Кравчук и Никита Потураев отправились в США наблюдать за выборами

Заместитель председателя депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поехала вместе с Никитой Потураевым в США.

Итоги выборов президента США зависят от воли избирателей нескольких штатов

Избирательный участок в одном из решающих судьбу выборов штате – Пенсильвании – закроется в 8 вечера.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду