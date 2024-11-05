Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины

За три года подозреваемый приобрел недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении директору госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины. Об этом сообщает САП.

Чиновнику сообщено о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации. Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

Речь идет о:

жилой дом площадью 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн. грн. и земельный участок площадью 40 соток под этим домом стоимостью 1,7 млн. грн.;

квартиру площадью более 100 кв.м стоимостью 3,2 млн. грн. в городе Полтава;

имущественные права на шесть квартир в новостройках Полтавы, общая стоимость которых составляет 7,7 млн ​​грн;

73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;

водяной мотоцикл с автоприцепом для него;

криптовалюту разных видов, эквивалентную 180 тыс. долларов (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

«Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупный законный доход недостаточно для их приобретения. Вместе с тем лицо оставило в собственности лишь криптовалюту, наличие которой заведомо не задекларировало», — указали в САП.

Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

В ходе расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.