Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении директору госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины. Об этом сообщает САП.
Чиновнику сообщено о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации. Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
Установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.
Речь идет о:
«Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупный законный доход недостаточно для их приобретения. Вместе с тем лицо оставило в собственности лишь криптовалюту, наличие которой заведомо не задекларировало», — указали в САП.
Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.
В ходе расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.
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