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Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест

08:10, 6 ноября 2024
Результаты тестирования на когнитивные способности отменены, но ВККС есть о чем задуматься.
Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября 2024 года отменила результаты тестирования на когнитивные способности (IQ – тест), которое 4 и 5 ноября сдавали две группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

По данным «Судебно-юридической газеты», кроме технических проблем, выявленных во время тестирования и негативно повлиявших на общие результаты тестирования, есть еще одна проблема, на которую ВККС стоит обратить внимания.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», 4 ноября проходной балл набрали всего 12 кандидатов из 62.

А 5 ноября из 62 кандидатов проходной балл набрали всего 10 кандидатов.

Таким образом, из 124 кандидатов, допущенных к сдаче тестирования в составе двух групп, успешно сдали тест только 22 кандидата (17,7% от общего количества).

Напомним, что минимальный балл, который необходимо набрать претендентам на должности судей апелляционных судов за этап тестирования на когнитивные способности, составляет 108,75 балла (75%) из 145 максимальных баллов.

Интересно, что кандидаты, которые 4-5 ноября пытались сдать IQ – тест, уже публично сообщили, что тестовые задания оказались значительно сложнее, чем они рассчитывали увидеть и к которым они готовились, ориентируясь на заранее опубликованные ВККС образцы тестовых заданий.

Отметим, что Верховная Рада 29 октября в первом чтении приняла законопроект 11425-д, который, в частности, предусматривает отмену обязательного требования для кандидатов на должности судей набирать за этап тестирования на когнитивные способности не менее 75% от максимально возможного балла. Право устанавливать проходной балл за указанное тестирование предложено предоставить ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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