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Результати тестування когнітивних здібностей у конкурсі до апеляційних судів повністю анульовані, графік тестування також скасовано – ВККС

18:34, 5 листопада 2024
Кандидати, які 4-5 листопада набрали прохідний бал, не змогли його зберегти, хоча Комісія обіцяла розглянути таку можливість.
Результати тестування когнітивних здібностей у конкурсі до апеляційних судів повністю анульовані, графік тестування також скасовано – ВККС
Засідання ВККС ввечері 5 листопада 2024 року
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 листопада 2024 року прийняла рішення скасувати результати тестування на когнітивні здібності (IQ - тест), які отримали кандидати на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів 4 та 5 листопада.

Зазначимо, що скасовано як негативні результати, які показали кандидати під час тестування, так і позитивні для них.

Причина – «непереборні технічні проблеми», які виникли під час тестування 4 та 5 листопада у програмному забезпеченні компанії Psymetrics.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час тестування двох груп кандидатів у чималої кількості претендентів на посади суддів апеляційних судів виникли проблеми з тестовою програмою – вона працювала повільно, «зависала» та не реагували на дії кандидатів.

Відтак, організаторами було прийняте рішення припинити процедуру тестування та зафіксувати результати, яких «досягли» кандидати, якщо вони самі на це були згодні.

За наявними даними, 4 листопада прохідний бал подолали 12 кандидатів з 62 (тобто вони набрали мінімально необхідні 108,75 бали зі 145 балів). Також 10 кандидатів повідомили 5 листопада, що також набрали прохідний бал.

Необхідність фіксації результатів представники Psymetrics обґрунтували тим, що комусь з кандидатів результати, досягнуті під час тестування, можуть стати у нагоді, якщо результат тестування влаштовує претендента на посаду судді.

Втім, на уточнюючи запитання кандидатів на посади суддів щодо можливості зарахування результатів тестування, вже голова ВККС Андрій Пасічник вранці 5 листопада надав дещо абстрактну відповідь.

Голова Комісії повідомив, що ніякого конкретного рішення з цього приводу ВККС ще не приймала, і що «всі мають бути в рівних умовах, а рішення Комісії комусь може сподобатися, а комусь – ні».

Однак після наполегливих уточнюючих запитань Андрій Пасічник пообіцяв подумати над оптимальним вирішення проблеми.

«Ми про це подумаємо, гаразд», - зазначив голова ВККС.

Втім, у подальшому ситуація стала розвиватися не на користь кандидатів, що все ж набрали прохідний бал.

Справа в тому, що компанія Psymetrics вдень 5 листопада надіслала до ВККС черговий лист, в якому повідомила, що після усунення всіх технічних проблема, компанія пропонує провести повторне тестування когнітивних якостей для всіх учасників тестування 4 та 5 листопада

Під час засідання ВККС ввечері 5 листопада, Секретар Другої палати Комісії Руслан Мельник зазначив, що певна кількість кандидатів на посади суддів апеляційних судів все ж змогла набрати прохідний бал, відтак було б логічно врахувати їх бали і визначити, що вказані кандидати успішно подолали етап тестування на когнітивні здібності.

Однак 9 голосами «за» (3 члена Комісії були проти), ВККС все ж підтримала пропозицію Секретаря Першої палати ВККС Сергія Чумака та визнала процедуру тестування когнітивних здібностей за 4 та 5 листопада такою, що не відбулася. Відповідно, результати тестування також були скасовані.

Окремим рішенням Комісія також скасувала графік проведення тестування когнітивних здібностей у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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Результати тестування когнітивних здібностей у конкурсі до апеляційних судів повністю анульовані, графік тестування також скасовано – ВККС

Кандидати, які 4-5 листопада набрали прохідний бал, не змогли його зберегти, хоча Комісія обіцяла розглянути таку можливість.

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