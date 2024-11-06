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У Київ Цифровий додали інформацію про маршрутки, але рух не показують – він «не розгаданий містом»

16:05, 6 листопада 2024
У застосунку зазначають, що у маршруток власний шлях, «ще не розгаданий містом».
У Київ Цифровий додали інформацію про маршрутки, але рух не показують – він «не розгаданий містом»
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У міському застосунку Київ Цифровий у сервісі «Рух транспорту» додали категорію «маршрутки».

Але є нюанс, їхній маршрут наразі не відстежується, як це можна зробити, наприклад, із громадським транспортом – чи то автобус, тролейбус чи трамвай.

У застосунку зазначають, що у маршруток власний шлях, «ще не розгаданий містом».

Водночас, не дивлячись на такі нюанси, вибравши зупинку в пошуку чи на мапі, можна побачити всі маршрути та пересадки, а обравши конкретну маршрутку, можна переглянути, яким шляхом вона рухається.

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Київ

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