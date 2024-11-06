У Броварах від причепа легковика відлетіло колесо та вдарило 4-річну дівчинку

Дитину з мамою доставили до лікарні.

Джерело фото: Поліція Київської області

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала 4-річна дівчинка. Інцидент стався в Броварах. Про це повідомила поліція Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, під час руху у причепа легкового автомобіля Ford відлетіло колесо, яке вийшло на тротуар і вдарило дитину, що гуляла з матір'ю.

Небайдужі перехожі допомогли доставити дівчинку та її маму до лікарні. Наразі малеча під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує.

Слідчі Броварського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом ДТП за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Київщини закликає водіїв ретельно перевіряти технічний стан автомобілів перед поїздками та дотримуватись Правил дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.