В Броварах от прицепа легковушки отлетело колесо и ударило 4-летнюю девочку

Ребенка с мамой доставили в больницу.

Источник фото: Полиция Киевской области

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 4-летняя девочка. Инцидент произошел в Броварах. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным правоохранителей, во время движения у прицепа легкового автомобиля Ford отлетело колесо, которое вышло на тротуар и ударило ребенка, гулявшего с матерью.

Неравнодушные прохожие помогли доставить девочку и ее маму в больницу. Сейчас малышка под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи Броварского управления полиции начали досудебное расследование по факту ДТП по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция Киевщины призывает водителей тщательно проверять техническое состояние автомобилей перед поездками и соблюдать Правила дорожного движения.

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