На Крещатике временно ограничат движение транспорта

На улице Крещатик с 8:30 до 12:00 ограничат движение транспорта из-за ремонта смотрового колодца.

В среду, 6 ноября, с 8:30 до 12:00 на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта по второй полосе в направлении Европейской площади. Как сообщает КК «Киевавтодор», ограничение связано с ремонтом смотрового колодца по адресу: улица Крещатик, 21.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

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