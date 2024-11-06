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В квартире на Львовщине взорвалась граната, ранен мужчина

07:00, 6 ноября 2024
Во время инцидента кроме мужчины в доме находились его жена и несовершеннолетний ребенок, которые спали в соседней комнате.
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Во Львовской области житель Шептицкого получил травмы руки в результате взрыва учебной гранаты в квартире жилого дома. Об этом сообщили в полиции области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 5 ноября около 5 часов утра в одном из домов.

«Предварительно установлено, что в результате взрыва учебной гранаты травмы руки получил 27-летний мужчина, проживающий в квартире. В момент взрыва он находился в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, во время инцидента кроме мужчины в доме находились его жена и несовершеннолетний ребенок, которые спали в соседней комнате – они не пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение гранаты.

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