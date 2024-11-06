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У квартирі на Львівщині вибухнула граната, поранено чоловіка

07:00, 6 листопада 2024
Під час інциденту окрім чоловіка у помешканні перебували його дружина і неповнолітня дитина, які спали у сусідній кімнаті.
У квартирі на Львівщині вибухнула граната, поранено чоловіка
Джерело фото: Борис Корпусенко / Вечірний Київ
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У Львівській області житель Шептицького дістав травми руки внаслідок вибуху навчальної гранати у квартирі житлового будинку. Про це повідомили у поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 5 листопада близько 5 години ранку в одному з будинків.

«Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху навчальної гранати травми руки дістав 27-річний чоловік, який мешкає у квартирі. На момент вибуху він перебував у нетверезому стані», - зазначено в повідомленні поліції.

За інформацією правоохоронців, під час інциденту окрім чоловіка у помешканні перебували його дружина і неповнолітня дитина, які спали у сусідній кімнаті – вони не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження гранати.

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