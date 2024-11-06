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Военнослужащий, не выполнивший приказ, потом может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но наказание должно быть реальным – Верховный Суд

09:00, 6 ноября 2024
Верховный Суд отклонил просьбу стороны защиты применить к военнослужащему вместо лишения свободы наказание с испытанием, но отметил, что тот затем может обратиться за условно-досрочным освобождением.
Военнослужащий, не выполнивший приказ, потом может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но наказание должно быть реальным – Верховный Суд
Фото: Igor Burdyga/DW
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Военнослужащий, не покорившийся приказу командиру, не может рассчитывать на наказание с испытанием. Впрочем, уже потом, когда он начнет отбывать наказание в виде лишения свободы на 5 лет, он не лишен права обратиться за условно-досрочным освобождением. Об этом отметила коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 5 сентября 2024 года по делу № 552/4832/22.

Обстоятельства дела

Военнослужащий был приговорен к лишению свободы на срок 5 лет по ч. 4 ст. 402 УК за отказ выполнять боевое распоряжение командира. Защита в апелляционной жалобе просила учесть отсутствие ущерба, факт добровольной мобилизации с первых дней полномасштабного вторжения, желание продолжить нести военную службу, наличие жены, имеющей инвалидность третьей группы. Апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

В рекомендательном письме командир воинской части подтверждает, что осужденный желает и дальше продолжать военную службу в ВСУ.

В кассационной жалобе в Верховный Суд адвокат просил согласно статье 75 УК применить к осужденному наказание с испытанием, поскольку суды не привели достаточных обоснований, свидетельствующих о необходимости назначения реального наказания с изоляцией от общества.

Также адвокат акцентировал внимание на том, что наказание носит индивидуальный характер, наказание не может примениться как показательная мера уголовно-правового принуждения для других лиц, а, следовательно, заключения апелляционного суда о вероятности наступления негативных последствий в виде совершения аналогичных преступлений другими лицами в случае применения в отношении осужденного положений ст. 75 УК, являются необоснованными.

Почему отказал Верховный Суд

Судьи Верховного Суда считают, что местный суд пришел к обоснованному выводу о необходимости назначения мужчине реального наказания в виде лишения свободы, потому что «совершенное военнослужащим преступление имеет повышенную общественную и национальную опасность, а открытый отказ выполнить приказ начальника является наиболее дерзкой формой неповиновения».

По их словам, адвокат не принял во внимание, что принцип индивидуализации наказания применяется с учетом предписаний ч. 2 ст. 50 УК, согласно которым наказание преследует цель не только наказания, но и исправления осужденных, а также предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами.

«Поэтому суд апелляционной инстанции правильно учел превентивное значение наказания в контексте конкретного уголовного правонарушения, что никоим образом не свидетельствует о несоблюдении в этом случае принципа его индивидуализации» - считают судьи ВС.

«Апелляционный суд пришел к обоснованному выводу, что исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений возможно только в условиях изоляции его от общества» - подытожили они.

Также судьи отметили, что неповиновение является преступлением с формальным составом, а следовательно, уголовная ответственность за его совершение не зависит от наступления общественно опасных последствий. Поэтому отсутствие реальных тяжких последствий само по себе не опровергает того, что совершенное деяние негативно сказалось на организованности и порядке в воинской части.

По мнению судей ВС, апелляционный суд обоснованно указал и о том, что положения ст. 75 УК применяются с учетом цели наказания, а потому освобождение от отбывания наказания с испытанием военнослужащего за неисполнение им приказа в условиях военного положения не только предотвратит совершение новых преступлений другими лицами, а наоборот, создаст у таких лиц уверенность в безнаказанности за отказ от исполнения приказов командиров.

Что касается ссылки стороны защиты на рекомендательное письмо командира воинской части, подтверждающего, что осужденный желает и дальше продолжать военную службу в ВСУ, то указанное обстоятельство, по мнению судей ВС, является основанием для обращения осужденного в суд по месту отбывания наказания с ходатайством об условно -досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы, как это регламентировано ст. 81-1 УК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд согласился, что признание вины, содержание матери-инвалида и ребенка не является основанием для назначения уклонисту наказания с испытанием.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд военные военнослужащие

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