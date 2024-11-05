На Полтавщине кот укусил мужчину – из-за бешенства введен карантин

В Оржицкой общине обнаружили бешенство у бездомного кота, который укусил мужчину.

Фото иллюстративное

В Оржицкой общине зафиксировали случай бешенства у бездомного кота, который совершил укус мужчины. Об этом сообщил Оржицкий поселковый совет.

31 октября в местную ветеринарную больницу поступила информация о том, что бездомный кот в селе Чутовка укусил человека. Животное, которое впоследствии погибло, было проверено, и у него обнаружили бешенство.

В связи с этим в нескольких селах громады объявили карантин. С 1 ноября начались массовые прививки животных, восприимчивых к этому опасному заболеванию. Неблагополучным было признано село Чутовка, а в угрожающую зону попали села Тарасовка, Плехов, Новый Иржавец и Старый Иржавец в Лубенском районе.

Для ликвидации и предотвращения распространения вируса в Оржицкой территориальной общине ветеринарные специалисты проводят комплекс мероприятий в соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Пострадавший мужчина сейчас проходит лечение.

Согласно плану действий, вступившему в силу с 1 ноября 2024 года, будет проведена вынужденная прививка всех восприимчивых животных на территории неблагополучного села и в угрожающих зонах.

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