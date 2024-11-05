На Полтавщині кіт вкусив чоловіка – через сказ запроваджено карантин

У Оржицькій громаді виявили сказ у безпритульного кота, який вкусив чоловіка.

Фото ілюстративне

В Оржицькій громаді зафіксували випадок сказу у безпритульного кота, який вчинив укус чоловіка. Про це повідомила Оржицька селищна рада.

31 жовтня до місцевої ветеринарної лікарні надійшла інформація про те, що безпритульний кіт у селі Чутівка вкусив людину. Тварина, яка згодом загинула, була перевірена, і у неї виявили сказ.

У зв’язку з цим у кількох селах громади оголосили карантин. З 1 листопада почалися масові щеплення тварин, сприйнятливих до цього небезпечного захворювання. Неблагополучним було визнано село Чутівка, а до загрозливої зони потрапили села Тарасівка, Плехів, Новий Іржавець та Старий Іржавець у Лубенському районі.

Для ліквідації і запобігання поширенню вірусу в Оржицькій територіальній громаді ветеринарні фахівці проводять комплекс заходів відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Постраждалий чоловік наразі проходить лікування.

Згідно з планом дій, що вступив в силу з 1 листопада 2024 року, буде проведено вимушене щеплення всіх сприйнятливих тварин на території неблагополучного села та у загрозливих зонах.

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