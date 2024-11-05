Повалені дерева на проїжджі частини – у ДСНС показали наслідки негоди в Україні, фото

У більшості областей країни 4 листопада вирували сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Минулої доби рятувальники боролися із наслідками стихії в Україні. Як зауважили у ДСНС, 4 листопада по всій території країни було оголошено штормове попередження. У більшості областей країни вирували сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві вітер повалив дерева та завдав шкоди конструкціям будинків.

Так, за інформацією ДСНС, на Чернігівщині та Запоріжжі надзвичайники залучалися до прибирання повалених дерев з проїжджих частин. Використовуючи спецобладнання, фахівці розпилювали та прибирали гілля, щоб усунути загрозу для людей та перешкоду для пересування транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.