На Хрещатику тимчасово обмежать рух транспорту

На вулиці Хрещатик з 8:30 до 12:00 обмежать рух транспорту через ремонт оглядового колодязя.

У середу, 6 листопада, з 8:30 до 12:00 на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту другою смугою в напрямку Європейської площі. Як повідомляє КК «Київавтодор», обмеження пов’язане з ремонтом оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.

Комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та закликає водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів.

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