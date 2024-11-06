В Киев Цифровой добавили информацию о маршрутках, но движение не показывают – оно «не разгадано городом»

В приложении отмечают, что у маршруток свой путь, «еще не разгаданный городом».

В городском приложении Киев Цифровой в сервисе «Движение транспорта» добавили категорию «маршрутки».

Но есть нюанс, их маршрут пока не отслеживается, как это можно сделать, например, с общественным транспортом – то ли это автобус, троллейбус или трамвай.

В приложении отмечают, что у маршруток свой путь, «еще не разгаданный городом».

В то же время, несмотря на такие нюансы, выбрав остановку в поиске или на карте, можно увидеть все маршруты и пересадки, а выбрав конкретную маршрутку, можно просмотреть, каким путем она движется.

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