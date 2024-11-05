Результаты тестирования когнитивных способностей в конкурсе в апелляционные суды полностью аннулированы, график тестирования также отменен – ВККС

Кандидаты, набравшие 5-6 ноября проходной бал, не смогли его сохранить, хотя Комиссия обещала рассмотреть такую возможность.

Заседание ВККС вечером 5 ноября 2024

Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября 2024 года приняла решение отменить результаты тестирования на когнитивные способности (IQ - тест), которые получили кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов 4 и 5 ноября.

Отметим, что отменены как негативные результаты, которые показали кандидаты во время тестирования, так и положительные для них.

Причина – «неустранимые технические проблемы», возникшие во время тестирования 4 и 5 ноября в программном обеспечении компании Psymetrics.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время тестирования двух групп кандидатов, у многих претендентов на должности судей апелляционных судов возникли проблемы с тестовой программой – она работала медленно, «зависала» и не реагировала на действия кандидатов.

В итоге, организаторами было принято решение прекратить процедуру тестирования и зафиксировать результаты, которых достигли кандидаты, если они сами на это были согласны.

По имеющимся данным, 4 ноября проходной балл преодолели 12 кандидатов из 62 (т.е. они набрали минимально необходимые 108,75 балла из 145 баллов). Также 10 кандидатов сообщили 5 ноября, что также набрали проходной балл.

Необходимость фиксации результатов представители Psymetrics обосновали тем, что кому-то из кандидатов результаты, достигнутые во время тестирования, могут пригодиться, если результат тестирования устраивают претендента на должность судьи.

Впрочем, на уточняющие вопросы кандидатов на должности судей о возможности зачисления результатов тестирования, уже председатель ВККС Андрей Пасечник утром 5 ноября дал несколько абстрактный ответ.

Председатель Комиссии сообщил, что никакого конкретного решения на этот счет ВККС еще не принимала, и что «все должны быть в равных условиях, а решение Комиссии кому-то может понравиться, а кому-то нет».

Однако после настойчивых уточняющих вопросов Андрей Пасечник пообещал подумать над оптимальным решением проблемы.

«Мы об этом подумаем, хорошо», - отметил глава ВККС.

Впрочем, в дальнейшем ситуация стала развиваться не в пользу кандидатов, все же набравших проходной балл.

Дело в том, что компания Psymetrics днем ​​5 ноября направила в ВККС очередное письмо, в котором сообщила, что после устранения всех технических проблем компания предлагает провести повторное тестирование когнитивных качеств для всех участников тестирования 4 и 5 ноября.

Во время заседания ВККС вечером 5 ноября Секретарь Второй палаты Комиссии Руслан Мельник отметил, что определенное количество кандидатов на должности судей апелляционных судов все же смогли набрать проходной балл, поэтому было бы логично учесть их баллы и определить, что указанные кандидаты успешно преодолели этап тестирования на когнитивные способности.

Однако 9 голосами «за» (3 члена Комиссии были против), ВККС все же поддержала предложение Секретаря Первой палаты ВККС Сергея Чумака и признала процедуру тестирования когнитивных способностей за 4 и 5 ноября несостоявшейся. Соответственно результаты тестирования также были отменены.

Отдельным решением Комиссия также отменила график проведения тестирования когнитивных способностей в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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