В Нацполиции работают до 75 тысяч мужчин мобилизационного возраста, часть из них — на фронте

Все аттестованные полицейские забронированы, и значительная часть из этих правоохранителей выполняет боевые задания.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Национальной полиции Украины работают 70-75 тысяч мужчин-полицейских мобилизационного возраста. Об этом сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в эфире телемарафона.

Однако он отметил, что все аттестованные полицейские забронированы, и значительная часть из этих правоохранителей выполняет боевые задания.

«У нас, в Нацполиции, есть около 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории (25-60 лет), из которых более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задания. И у нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, забронированы. Но они тоже выполняют боевые задания», - подчеркнул Фацевич.

Он отметил, что в настоящее время в Национальной полиции уже созданы новые штатные подразделения, которые принимают непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии рф — это как раз речь идет о более 15 тысячах полицейских, которые выполняют различные боевые задачи, в том числе по прикрытию госграницы на севере.

«Мы создали спецподразделения для поддержки ГНСУ и Сил обороны, ВСУ. Также мы сейчас выполняем задачи непосредственно на одном из самых трудных направлений фронта — это бригада «Лють», вместе со сводной бригадой «Хижак», вместе с вновь стрелковым подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении», - сказал Фацевич.

По его словам, кроме того, в каждом Главном управлении Нацполиции в областях были созданы стрелковые батальоны. Некоторые из них уже закончили обучение и согласование разных специалистов между собой.

«Некоторые из них были направлены в районы выполнения боевых задач. И некоторые заканчивают, соответственно, слаженность», – объяснил представитель полиции.

Отвечая на вопрос, заместитель председателя НПУ выразил мнение, что все, кто может иметь оружие в руках и носит форму, должны защищать государство.

«Но есть и другие задачи и функции. Среди этих других вопросов – вопрос о безопасности на улицах. Люди тоже этого хотят. Мы хотим все звонить на 102, чтобы приехал наряд полиции, чтобы, если совершено правонарушение, чтобы оно было раскрыто», - сказал Фацевич.

Он проинформировал, что, кроме этого, полиции уже были предоставлены дополнительные функции во время военного положения — это и контроль за соблюдением комендантского часа, и охрана объектов критической инфраструктуры, и разминирование, и служба на блокпостах, и эвакуация граждан из населенных пунктов и т.д.

«И это очень большое количество полицейских. И военные преступления, совершенные РФ, в первую очередь документируют наши следователи и наши подразделения криминальной полиции. Общую работу полицейских мы также должны выполнять», - заявил замглавы НПУ.

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