Могут ли освободить от уголовной ответственности за хранение оружия без разрешения, если добровольно отдать его правоохранителям – что решил Верховный Суд

Адвокат указывал на то, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Добровольная сдача органам власти оружия или боеприпасов означает, что лицо имеет реальную возможность и осознает, что и дальше беспрепятственно может хранить предметы этого преступления, однако по собственному желанию сдает их органу власти.

Уведомление органа досудебного расследования о факте хранения оружия и боеприпасов в условиях, когда лицо осознало невозможность в дальнейшем беспрепятственно их хранить из-за неизбежного обнаружения, свидетельствует об отсутствии оснований для применения ч. 3 ст. 263 УК об основаниях освобождения от уголовной ответственности. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 28.08.2024 по делу 178/1051/22.

Обстоятельства дела

Так, осужденный без предусмотренного законом разрешения купил сигнальный (шумовый) пистолет калибра 9 мм с явными признаками внесения изменения в его технические характеристики, являющийся ручным короткоствольным огнестрельным оружием, а также 10 патронов, 9 из которых были изготовлены самодельным способом, снаряженные металлическими снарядами травматического «несмертельного» действия и являются боеприпасами.

Осужденный хранил этот пистолет и патроны, пока они не были обнаружены и изъяты правоохранительными органами.

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием его освобождения от уголовной ответственности.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

Анализируя утверждение стороны защиты о добровольной передаче органам государственной власти оружия и боеприпасов, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 263 УК, коллегия судей Верховного Суда исходит из того, что согласно ч. 3 ст. 263 УК освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Добровольная выдача означает, что лицо имеет реальную возможность и осознает, что и дальше беспрепятственно может хранить предметы этого преступления, однако по собственному желанию (независимо от причин и мотивов) сдает их органу власти.

Впрочем, суды предыдущих инстанций, учитывая свидетельские показания, а также записи с бодикамер сотрудников полиции, установили, что осужденный во время остановки на стационарном блокпоста заметно нервничал, на вопрос имеет ли при себе вещи или предметы, изъятые из обращения, сначала ответил, что не имеет и сообщил, что находится в составе общественной организации. После чего, на вопрос о хранении запрещенных вещей мужчина все же сказал, что имеет пистолет и показал его, в то же время разрешительных документов на оружие у него не было, никаких письменных заявлений до приезда следственно-оперативной группы о сдаче оружия органам власти не подавал.

Со своей стороны, апелляционный суд также отметил, что действия осужденного в части предоставления сотрудникам полиции информации о хранении запрещенных предметов сами по себе не были активными и добровольными, поскольку последний до его остановки на блокпосту не обращался в правоохранительные органы с целью добровольной сдачи оружия, а только после неоднократного вопроса сотрудников полиции сообщил, что имеет при себе пистолет, в то время какое-либо подготовленное заявление о его сдаче не подал, а только после приезда следственно-оперативной группы, предоставил для осмотра пистолет и патроны, о чем написал соответствующее заявление.

Итак, как свидетельствуют установленные судами обстоятельства, осужденный сообщил органу досудебного расследования факт хранения оружия и боеприпасов в условиях, когда осознал невозможность и дальше беспрепятственно хранить предметы преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, поскольку они неизбежно будут обнаружены в ходе следственного действия.

В таких условиях выдача предметов преступления не содержит оснований для применения ч. 3 ст. 263 УК Украины, поэтому доводы кассационной жалобы о том, что осужденный добровольно выдал пистолет и патроны безосновательны.

Автор: Наталя Мамченко

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