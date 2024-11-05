Премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта

Его должность занял Исраэль Кац, ранее возглавлявший МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Его должность занял Исраэль Кац, ранее возглавлявший МИД.

По словам Нетаньяху, между ним и Галлантом «возникли серьезные разногласия по управлению».

Министром иностранных дел, в свою очередь, назначен Гидеон Саар.

«Моя самая высокая обязанность как премьер-министра Израиля – защитить безопасность Израиля и привести нас к решающей победе», – говорится в заявлении Нетаньяху.

«Во время войны, как никогда, важно полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя поначалу мы имели это доверие и многое достигли в первые месяцы кампании, за последние месяцы это доверие между мной и министр обороны ослабло», - добавил Нетаньяху.

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