Верховный Суд сделал вывод об ограничении полномочий в порядке самопредставительства от имени субъекта властных полномочий

Наличие ограничений по объему действий во время самопредставительства юридического лица не лишает возможности осуществлять самопредставительство лицом, которому нормативным документом предоставлено постоянное полномочие представлять юридическое лицо во внешних отношениях.

Ограничения полномочий, указанные в Едином государственном реестре предприятий, учреждений и организаций, не опровергают возможности действовать такому лицу от имени юридического лица в порядке самопредставительства, даже при наличии таких ограничений. Об этом сообщила в постановлении от 11 сентября 2024 года Объединенная палата Кассационного административного суда ВС. Так, ОП КАС ВС рассмотрела кассационную жалобу Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области на определение апелляционного административного суда по делу 440/14831/23 по иску ООО к ГУ ГНС и Государственной налоговой службе Украины.

Обставини справи

У цій справі Полтавський окружний адміністративний суд рішенням від 6 грудня 2023 року задовольнив позов ТОВ. Податкова служба подала апеляційну скаргу, але Другий апеляційний адміністративний суд повернув її.

На переконання суду апеляційної інстанції, підписант скарги діяв не в порядку самопредставництва, оскільки в наданій копії витягу його повноваження були обмежені в частині права на відмову, відкликання, визнання позову, а також відмову чи відкликання апеляційних і касаційних скарг.

Суть спору полягала в установленні правової можливості діяти в порядку самопредставництва юридичної особи в разі наявності обмежень повноважень у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржуване судове рішення.

Оцінка Верховного Суду

Учасники справи та особи, уповноважені законом представляти інтереси інших, можуть брати участь у судовому процесі як шляхом самопредставництва, так і через представника.

Юридичні особи та суб'єкти владних повноважень можуть брати участь у справі через керівника, члена виконавчого органу або іншу особу, уповноважену на це відповідно до закону, статуту чи трудового договору.

Юридичні особи також можуть бути представлені через представників, чиї повноваження підтверджуються документами, визначеними статтею 59 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд не може відмовляти в доступі до правосуддя, якщо з наданих документів можна встановити повноваження особи брати участь у судовому процесі.

Наявність обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи (наприклад, права на укладення мирової угоди, яке може бути зарезервоване лише за керівником юридичної особи) не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво юридичної особи належно уповноваженою особою, зокрема членом керівного органу чи працівником, якому статутом, положенням чи іншим нормативним документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах.

Автор: Наталя Мамченко

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