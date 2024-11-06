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Верховний Суд зробив висновок щодо обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень

08:40, 6 листопада 2024
Наявність обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво особою, якій нормативним документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах.
Верховний Суд зробив висновок щодо обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень
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Обмеження повноважень, зазначені в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій, не спростовують можливості діяти такій особі від імені юридичної особи в порядку самопредставництва, навіть у разі наявності таких обмежень. Про це зазначила у постанові від 11 вересня 2024 року Об’єднана палата Касаційного адміністративного суду ВС. Так, ОП КАС ВС розглянула касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області на ухвалу апеляційного адміністративного суду у справі 440/14831/23 за позовом ТОВ до ГУ ДПС і Державної податкової служби України.

Обставини справи

У цій справі Полтавський окружний адміністративний суд рішенням від 6 грудня 2023 року задовольнив позов ТОВ. Податкова служба подала апеляційну скаргу, але Другий апеляційний адміністративний суд повернув її.

На переконання суду апеляційної інстанції, підписант скарги діяв не в порядку самопредставництва, оскільки в наданій копії витягу його повноваження були обмежені в частині права на відмову, відкликання, визнання позову, а також відмову чи відкликання апеляційних і касаційних скарг.

Суть спору полягала в установленні правової можливості діяти в порядку самопредставництва юридичної особи в разі наявності обмежень повноважень у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржуване судове рішення.

Оцінка Верховного Суду

Учасники справи та особи, уповноважені законом представляти інтереси інших, можуть брати участь у судовому процесі як шляхом самопредставництва, так і через представника.

Юридичні особи та суб'єкти владних повноважень можуть брати участь у справі через керівника, члена виконавчого органу або іншу особу, уповноважену на це відповідно до закону, статуту чи трудового договору.

Юридичні особи також можуть бути представлені через представників, чиї повноваження підтверджуються документами, визначеними статтею 59 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд не може відмовляти в доступі до правосуддя, якщо з наданих документів можна встановити повноваження особи брати участь у судовому процесі.

Наявність обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи (наприклад, права на укладення мирової угоди, яке може бути зарезервоване лише за керівником юридичної особи) не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво юридичної особи належно уповноваженою особою, зокрема членом керівного органу чи працівником, якому статутом, положенням чи іншим нормативним документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд

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