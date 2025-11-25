  1. В Україні

Відпустка для батька при народженні дитини: хто може скористатися і як оформити

08:14, 25 листопада 2025
Ця відпустка не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини.
Чоловік, у якого народилася дитина, має право на одноразову оплачувану відпустку тривалістю до 14 календарних днів, яку потрібно використати протягом перших трьох місяців після народження малюка. Про це нагадує Держпраці.

Цю відпустку необхідно оформити не пізніше 104-го дня з дня появи дитини на світ. Вона надається лише один раз, не розділяється на частини та не компенсується грошима. Для отримання відпустки працівник подає письмову заяву та пред’являє документ, що підтверджує народження дитини, або відповідне свідоцтво, а також свідоцтво про шлюб.

Якщо батько змінив місце роботи протягом цих трьох місяців, він повинен додати довідку про те, що не використав цю відпустку на попередній посаді.

Новий роботодавець зобов’язаний надати відпустку за наявності всіх необхідних документів. Такі правила гарантують можливість батькові провести час із новонародженим та підтримати сім’ю у перші дні після пологів

Крім того, як зазначено у статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець може відмовити працівнику в наданні такої відпустки, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

