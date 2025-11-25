  1. В Украине

Отпуск для отца при рождении ребенка: кто может воспользоваться и как оформить

08:14, 25 ноября 2025
Этот отпуск не подлежит денежной компенсации и разделу на две части.
Отпуск для отца при рождении ребенка: кто может воспользоваться и как оформить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина, у которого родился ребёнок, имеет право на однократный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней, который нужно использовать в течение первых трёх месяцев после рождения малыша. Об этом напоминает Гоструда.

Этот отпуск необходимо оформить не позже 104-го дня со дня появления ребёнка на свет. Он предоставляется только один раз, не делится на части и не компенсируется деньгами. Для получения отпуска работник подаёт письменное заявление и предъявляет документ, подтверждающий рождение ребёнка, или соответствующее свидетельство, а также свидетельство о браке.

Если отец сменил место работы в течение этих трёх месяцев, он должен добавить справку о том, что не использовал этот отпуск на предыдущем месте работы.

Новый работодатель обязан предоставить отпуск при наличии всех необходимых документов. Такие правила гарантируют возможность отцу провести время с новорождённым и поддержать семью в первые дни после родов.

Кроме того, как указано в статье 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель может отказать работнику в предоставлении такого отпуска, если работник привлечён к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]