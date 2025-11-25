Отпуск для отца при рождении ребенка: кто может воспользоваться и как оформить

Этот отпуск не подлежит денежной компенсации и разделу на две части.

Мужчина, у которого родился ребёнок, имеет право на однократный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней, который нужно использовать в течение первых трёх месяцев после рождения малыша. Об этом напоминает Гоструда.

Этот отпуск необходимо оформить не позже 104-го дня со дня появления ребёнка на свет. Он предоставляется только один раз, не делится на части и не компенсируется деньгами. Для получения отпуска работник подаёт письменное заявление и предъявляет документ, подтверждающий рождение ребёнка, или соответствующее свидетельство, а также свидетельство о браке.

Если отец сменил место работы в течение этих трёх месяцев, он должен добавить справку о том, что не использовал этот отпуск на предыдущем месте работы.

Новый работодатель обязан предоставить отпуск при наличии всех необходимых документов. Такие правила гарантируют возможность отцу провести время с новорождённым и поддержать семью в первые дни после родов.

Кроме того, как указано в статье 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель может отказать работнику в предоставлении такого отпуска, если работник привлечён к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

