Адміністрація Трампа призупиняє видачу грін-карт та готує масштабну перевірку біженців, прийнятих за Байдена — AP

У Білому домі планують повторно опитати всіх біженців, які прибули до США з 2021 року, та переглянути вже видані документи через сумніви в якості перевірок часів Байдена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація Дональда Трампа готується до масштабного перегляду всіх біженців, які були допущені до США під час президентства Джо Байдена. Про це повідомляє Associated Press, яке отримало відповідний внутрішній меморандум.

Що відомо

Документ, підписаний директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, вказує, що в період Байдена нібито надавали перевагу «швидкості» та «кількості», а не ретельній перевірці. Через це агенція планує:

повторно перевірити та повторно опитати всіх біженців, які прибули з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року;

призупинити видачу грін-карт для біженців цього періоду;

переглянути вже видані грін-карти;

сформувати список тих, кого повторно викликатимуть на співбесіди, протягом 90 днів.

Загалом у цей період до США в’їхали близько 185 000 біженців.

Можливі наслідки

Правозахисники попереджають: рішення може викликати страх і невизначеність серед десятків тисяч людей, які вже почали життя в США. Адвокати наголошують, що біженці — одні з найретельніше перевірених мігрантів, які проходять багаторічні процедури безпеки до моменту в’їзду в країну.

Документ також зазначає, що якщо USCIS визнає надання статусу біженця необґрунтованим, особа не має права на апеляцію, але може доводити свою справу в суді з імміграційних питань у разі початку процедури депортації.

Представники організацій, які працюють з біженцями, різко критикують ініціативу.

Контекст

Адміністрація Трампа раніше призупинила програму прийому біженців і встановила ліміт — 7 500 осіб, переважно з ПАР. Це найнижчий показник із моменту запуску програми у 1980 році.

Поки USCIS, МВС США та Білий дім не коментують інформацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.