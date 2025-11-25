Администрация Трампа приостанавливает выдачу грин-карт и готовит масштабную проверку беженцев, принятых при Байдене — AP

В Белом доме планируют повторно опросить всех беженцев, прибывших в США с 2021 года, и пересмотреть уже выданные документы из-за сомнений в качестве проверок времен Байдена.

Администрация Дональда Трампа готовится к масштабному пересмотру всех беженцев, которые были допущены в США во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press, которое получило соответствующий внутренний меморандум.

Что известно

Документ, подписанный директором Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозефом Эдлоу, указывает, что в период Байдена якобы отдавали предпочтение «скорости» и «количеству», а не тщательной проверке. Из-за этого агентство планирует:

повторно проверить и повторно опросить всех беженцев, которые прибыли с 20 января 2021 года до 20 февраля 2025 года;

приостановить выдачу грин-карт для беженцев этого периода;

пересмотреть уже выданные грин-карты;

сформировать список тех, кого повторно вызовут на собеседования, в течение 90 дней.

В целом за этот период в США въехали около 185 000 беженцев.

Возможные последствия

Правозащитники предупреждают: решение может вызвать страх и неопределенность среди десятков тысяч людей, которые уже начали жизнь в США. Адвокаты подчеркивают, что беженцы — одни из самых тщательно проверяемых мигрантов, которые проходят многолетние процедуры безопасности до момента въезда в страну.

Документ также отмечает, что если USCIS признает предоставление статуса беженца необоснованным, человек не имеет права на апелляцию, но может доказывать свое дело в иммиграционном суде в случае начала процедуры депортации.

Представители организаций, которые работают с беженцами, резко критикуют инициативу.

Контекст

Администрация Трампа ранее приостановила программу приема беженцев и установила лимит — 7 500 человек, преимущественно из ЮАР. Это самый низкий показатель с момента запуска программы в 1980 году.

Пока USCIS, МВД США и Белый дом не комментируют информацию.

