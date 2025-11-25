Як виглядає ЖК Central Park в Києві після обстрілу — деякі квартири повністю знищені, фото і відео

ЖК у Печерському районі зазнав серйозних руйнувань: у частині квартир обвалилися перекриття, в інших вибило вікна та пошкодило фасади.

У ніч на 25 листопада та вранці столиця зазнала двох хвиль російських ударів — дронами, ракетами, а також «Кинджалами» та «Іскандерами». Атака спричинила значні руйнування в різних районах Києва та призвела до людських жертв.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за підтвердженими даними медиків загинули 6 людей.

Кількість постраждалих зростає — раніше повідомлялося про щонайменше 9 травмованих, серед них дитина, трьох дорослих госпіталізували.

Одним із найбільш постраждалих став житловий комплекс Central Park у Печерському районі столиці:

частина квартир повністю знищена;

в інших — вибиті вікна, пошкоджені фасади та внутрішні конструкції.

Додамо, що у Києві після нічного обстрілу частина районів залишилась без тепла.

