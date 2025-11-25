  1. В Украине

Как выглядит ЖК Central Park в Киеве после обстрела — некоторые квартиры полностью уничтожены, фото и видео

09:01, 25 ноября 2025
ЖК в Печерском районе получил серьезные разрушения: в части квартир обрушились перекрытия, в других выбило окна и повредило фасады.
Как выглядит ЖК Central Park в Киеве после обстрела — некоторые квартиры полностью уничтожены, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 25 ноября и утром столица пережила две волны российских ударов — дронами, ракетами, а также «Кинжалами» и «Искандерами». Атака вызвала значительные разрушения в разных районах Киева и привела к человеческим жертвам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по подтвержденным данным медиков погибли 6 человек.

Количество пострадавших растет — ранее сообщалось как минимум о 9 раненых, среди них ребенок, троих взрослых госпитализировали.

Одним из наиболее пострадавших стал жилой комплекс Central Park в Печерском районе столицы:

  • часть квартир полностью уничтожена;
  • в других — выбиты окна, повреждены фасады и внутренние конструкции.

Добавим, что в Киеве после ночного обстрела часть районов осталась без отопления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]