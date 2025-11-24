Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14235 «О внесении изменений в статью 40 Кодекса законов о труде Украины относительно уточнения возможных оснований увольнения работника с работы по инициативе работодателя из-за отсутствия на рабочем месте более трех часов для гарантирования защиты работника от незаконного увольнения».

Логику законопроекта его авторы обосновывают следующим.

Одной из гарантий обеспечения права граждан на труд является предусмотренная в статье 5-1 Кодекса законов о труде Украины правовая защита от необоснованного отказа в приеме на работу и незаконного увольнения, а также содействие в сохранении работы. Согласно пункту 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины собственник или уполномоченный им орган имеет право расторгнуть трудовой договор в случае совершения работником прогула без уважительных причин.

Проектом закона предлагается дополнить статью 40 Кодекса законов о труде Украины положениями, которыми предусматривается определить, что увольнение по основанию, указанному в пункте 4 части первой этой статьи, допускается после выяснения уважительности причины отсутствия работника на работе.

Причину отсутствия работника на работе можно будет считать уважительной, если явке на работу препятствовали существенные обстоятельства, которые не могут быть устранены самим работником, в частности:

— пожар, наводнение (иные стихийные бедствия);

— аварии или простой на транспорте;

— военные действия (в том числе объявленная воздушная тревога из-за ракетной опасности), выполнение гражданского долга (оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастного случая, спасение государственного или частного имущества при пожаре, стихийном бедствии и т. п.);

— уход за внезапно заболевшим членом семьи;

— отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя;

— отсутствие по состоянию здоровья и т. д.

В законопроекте прямо не сказано, но вряд ли этот перечень можно будет считать исчерпывающим.

Если закон будет принят, он впервые зафиксирует перечень обстоятельств, которые могут быть признаны уважительными в случае отсутствия на рабочем месте. Тем более, он учитывает актуальные реалии — военные действия, воздушные тревоги, обстрелы, транспортные коллапсы, иные угрозы, которые сегодня напрямую влияют на возможность работника добраться до работы. Без четких правил это порождает конфликты, когда человек, например, спасаясь в укрытии, рискует получить выговор, если не увольнение.

Пока что законом эти основания так и не были урегулированы, что позволяет работодателям часто трактовать «прогул» слишком широко, а работники вынуждены доказывать в судах, что их отсутствие было обусловлено обстоятельствами, на которые они не могли повлиять.

Целесообразность внесения изменений в КЗоТ авторы законопроекта обосновывают судебной практикой. Тем более, что определённый период существовало неодинаковое применение судами кассационной инстанции одних и тех же норм, что приводило к принятию разных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях.

В частности, в постановлении Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 13 сентября 2017 года по делу № 761/30967/15-ц отмечалось, что «прогул — это отсутствие работника на работе без уважительных причин более трёх часов (непрерывно или в общей сложности). Для увольнения работника на таком основании собственник или уполномоченный им орган должен иметь доказательства, подтверждающие отсутствие работника на рабочем месте более трёх часов в течение рабочего дня».

Вместе с тем Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 29 января 2025 года по делу № 206/2608/22 пришёл к выводу о том, что определяющим фактором для решения вопроса о законности увольнения истца с работы по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины является выяснение уважительности причин его отсутствия на работе.

В постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда от 11 марта 2020 года по делу № 459/2618/17 указано, что «определяющим фактором для решения вопроса о законности увольнения истца с работы по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины является выяснение уважительности причин его отсутствия на работе. Исчерпывающего перечня уважительных причин отсутствия на работе в трудовом законодательстве Украины не существует, поэтому в каждом отдельном случае оценка уважительности причины отсутствия на работе дается, исходя из конкретных обстоятельств. Согласно сложившейся судебной практике причину отсутствия работника на работе можно считать уважительной, если явке на работу препятствовали существенные обстоятельства, которые не могут быть устранены самим работником, в частности: пожар, наводнение (иные стихийные бедствия); аварии или простой на транспорте; выполнение гражданского долга (оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастного случая, спасение государственного или частного имущества при пожаре, стихийном бедствии); уход за внезапно заболевшим членом семьи; отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя; отсутствие по состоянию здоровья. Решая вопрос об уважительности причин отсутствия на работе работника, уволенного по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины, суд должен исходить из конкретных обстоятельств и учитывать все предоставленные сторонами доказательства».

