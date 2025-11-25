Как определяется база налогообложения и налоговый кредит при импорте товаров, основных средств — разъяснение ГНС

При определении базы налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, перерасчёт иностранной валюты в валюту Украины осуществляется по валютному курсу.

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области разъяснило, как определяется база налогообложения и налоговый кредит при импорте товаров и основных средств.

Базой налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, является договорная (контрактная) стоимость, но не ниже таможенной стоимости этих товаров, определенной в соответствии с разд. III Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 года № 4495-VI, с учетом пошлины и акцизного налога, которые подлежат уплате и включаются в цену товаров.

Базой налогообложения для табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены, что ввозятся на таможенную территорию Украины, является максимальная розничная цена таких товаров без учета НДС.

При определении базы налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, перерасчет иностранной валюты в валюту Украины осуществляется по курсу валюты, определенному согласно ст. 39-1 Налогового кодекса Украины.

Налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг и состоит из сумм налогов, начисленных (уплаченных) плательщиком налога по ставке, установленной п. 193.1 ст. 193 НКУ, в течение такого отчетного периода в связи с:

– приобретением или изготовлением товаров и предоставлением услуг;

– приобретением (строительством, сооружением) основных средств, в том числе других необоротных материальных активов и незавершенных капитальных инвестиций в необоротные активы;

– ввозом товаров и/или необоротных активов на таможенную территорию Украины.

«Начисление налогового кредита осуществляется независимо от того, начали ли такие товары/услуги и основные средства использоваться в облагаемых операциях в рамках ведения хозяйственной деятельности плательщика налога в течение отчетного налогового периода, а также от того, осуществлял ли плательщик налога облагаемые операции в течение такого отчетного периода», — добавили в ГНС.

