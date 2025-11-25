  1. В мире

Как определяется база налогообложения и налоговый кредит при импорте товаров, основных средств — разъяснение ГНС

07:54, 25 ноября 2025
При определении базы налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, перерасчёт иностранной валюты в валюту Украины осуществляется по валютному курсу.
Как определяется база налогообложения и налоговый кредит при импорте товаров, основных средств — разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области разъяснило, как определяется база налогообложения и налоговый кредит при импорте товаров и основных средств.

Базой налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, является договорная (контрактная) стоимость, но не ниже таможенной стоимости этих товаров, определенной в соответствии с разд. III Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 года № 4495-VI, с учетом пошлины и акцизного налога, которые подлежат уплате и включаются в цену товаров.

Базой налогообложения для табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены, что ввозятся на таможенную территорию Украины, является максимальная розничная цена таких товаров без учета НДС.

При определении базы налогообложения для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, перерасчет иностранной валюты в валюту Украины осуществляется по курсу валюты, определенному согласно ст. 39-1 Налогового кодекса Украины.

Налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг и состоит из сумм налогов, начисленных (уплаченных) плательщиком налога по ставке, установленной п. 193.1 ст. 193 НКУ, в течение такого отчетного периода в связи с:

– приобретением или изготовлением товаров и предоставлением услуг;

– приобретением (строительством, сооружением) основных средств, в том числе других необоротных материальных активов и незавершенных капитальных инвестиций в необоротные активы;

– ввозом товаров и/или необоротных активов на таможенную территорию Украины.

«Начисление налогового кредита осуществляется независимо от того, начали ли такие товары/услуги и основные средства использоваться в облагаемых операциях в рамках ведения хозяйственной деятельности плательщика налога в течение отчетного налогового периода, а также от того, осуществлял ли плательщик налога облагаемые операции в течение такого отчетного периода», — добавили в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая кредит

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]