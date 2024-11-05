Украинцы могут пожаловаться на работу ТЦК — заработала горячая линия

Граждане теперь имеют возможность телефонных консультаций по своим правам и обязанностям при мобилизации и подаче жалоб.

В Украине заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных, куда можно подать жалобу на работу ТЦК. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Указывается, что горячая линия предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе. Связаться можно по телефону – 0800301937.

«Граждане могут проконсультироваться по своим правам и обязанностям во время мобилизации, а также обратиться в случае проблем и наличия жалоб на работу ТЦК и СП», – говорится в сообщении.

Кроме того, работает Call-центр Командования Сухопутных войск, куда можно позвонить по номеру 0800500410. Этот центр обеспечивает прямую связь между воинскими и воинскими частями и командованием, пояснили в ВСУ.

«Это информационная служба, которая поможет решить вопросы военной службы, подготовки, обеспечения и поддержки», – заявили в Сухопутных войсках.

Там добавили, что с 28 октября по 3 ноября специалисты горячей линии по мобилизации и учету военнообязанных и вышеупомянутого Call-центра проработали 258 обращений граждан. Большинство этих обращений было решено в телефонном режиме.

Известно, что 130 обращений не относились к работе ТЦК и СП. Еще 2 обращения были перенаправлены в Национальную полицию Украины, 7 нуждались в дополнительной проработке.

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