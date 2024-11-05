Українці можуть поскаржитись на роботу ТЦК — запрацювала гаряча лінія

Громадяни тепер мають можливість телефонних консультацій щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації та подачі скарг.

В Україні запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, куди можна також подати скаргу на роботу ТЦК. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Вказується, що гаряча лінія надає швидку і доступну інформацію про військову службу. Звʼязатися можна за телефоном – 0800301937.

«Громадяни мають можливість проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Крім того, працює Call-центр Командування Сухопутних військ, куди можна подзвонити за номером 0800500410. Цей центр забезпечує прямий зв’язок між військовими і військовими частинами та командуванням, пояснили в ЗСУ.

«Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки», – заявили в Сухопутних військах.

Там додали, що з 28 жовтня по 3 листопада фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних та вищезгаданого Call-центру опрацювали 258 звернень громадян. Більшість цих звернень вирішили в телефонному режимі.

Відомо, що 130 звернень не стосувалися роботи ТЦК та СП. Ще 2 звернення були перенаправлені до Національної поліції України, 7 потребували додаткового опрацювання.

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