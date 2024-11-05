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Дональд Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти США

19:40, 5 листопада 2024
Він зазначив, що незалежно від результатів цих виборів, більше не балотуватиметься у президенти США.
Дональд Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти США
Фото: Reuters
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував у Флориді.  Про це повідомляє CNN.

Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп. Після голосування Трамп дав невелику пресконференцію.

Кандидат на пост президента США заявив, що він «дуже впевнений» у своїй перемозі на виборах, водночас висловивши розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час. «Я почуваю себе дуже впевнено. Я чую, що у нас скрізь все дуже добре», – сказав Трамп.

Він заявив, що незалежно від результатів цих виборів, більше не балотуватиметься у президенти США.

«Думаю, що так. Це сумно, але я задоволений. Я думаю, що сьогодні ми здобудемо дуже велику перемогу», — відповів кандидат у президенти США.

«Я провів чудову кампанію. Я думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що це найкраща кампанія, яку ми проводили», – сказав він.

Трамп також закликав виборців республіканців «залишатися онлайн».

Раніше ми писали, що підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів.

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