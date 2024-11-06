Верховний Суд пояснив, коли неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, не мають право на виплату грошового забезпечення

Факт перебування неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу на утриманні загиблого військовослужбовця не є спірним, проте така категорія осіб не є в першій черзі при вирішенні питання про виплату неотриманого грошового забезпечення від держави – Верховний Суд.

Верховний Суд зробив висновок про перелік осіб, які мають право на виплату грошового забезпечення загиблих військовослужбовців. А саме, чи мають право на виплату неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, якщо це діти від попереднього шлюбу, а сам військовослужбовець перебував на момент загибелі у новому шлюбі.

Як зазначив Верховний Суд, пункт 1 розділу ХХХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міноборони №260 встановлює чіткий перелік осіб, яким виплачується грошове забезпечення військовослужбовця, а саме його дружині (чоловіку).

У разі якщо її (його) немає, то вказано перелік осіб, які мають право на таку виплату, та черговість.

Словосполучення «а також» стосується інших членів сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, тобто у разі відсутності дружини (чоловіка) військовослужбовця, а не разом з нею (ним).

Тобто, виплату в разі загибелі військовослужбовця можуть отримати або його дружина, або його діти від попереднього шлюбу.

Відповідне рішення ухвалив 30 вересня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (судді Мирослава Білак, Андрій Жук та Олена Губська) за касаційною скаргою військової частини на рішення Хмельницького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду по справі №560/16370/23.

Обставини справи

Позов екс-дружини військовослужбовця був обґрунтуваний тим, що після його смерті виплата його грошового забезпечення та додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн ьули виплачені лише другій дружині, при цьому не враховано перебування у позивачки на утриманні двох неповнолітніх дітей та заборгованості щодо сплати аліментів на їх утримання.

У той же час пункт 1 розділу ХХХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України від 7 червня 2018 року № 260, визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовця, що належне йому, але не отримане до дня смерті (загибелі). Таким чином особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, так само рівними частками отримують неотримане ним до дня смерті (загибелі) грошове забезпечення.

За результатами звернення до командування військової частини із заявою про сплату заборгованості по аліментам та перерахунку належного грошового забезпечення та додаткових виплат, що належать малолітнім дітям, отримала в усному порядку відмову.

Суди попередніх інстанцій позов екс-дружини задовольнили частково. Визнаючи за нею право на належне військовослужбовцю грошове забезпечення, але не отримане ним до дня смерті (загибелі), виходили з того, що вся сума грошового забезпечення повинна бути виплачена військовою частиною не лише дружині військовослужбовця, але і особам, які перебувають на його утриманні (у спірній ситуації неповнолітнім дітям від попереднього шлюбу).

Верховний Суд касаційну скаргу військової частини задовольнив частково, рішення судів попередніх інстанцій –скасував, ухвалив нове рішення, яким відмовив жінці у задоволенні позову, а в частині позовних вимог, пов’язаних з виплатою аліментів – закрив провадження у справі.

Чому жінці відмовив Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли у зв’язку з виплатою грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) військовослужбовця без урахування виконавчого провадження про стягнення аліментів та перебування на утриманні військовослужбовця неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу.

Верховний Суд звернув увагу на те, що пункт 1 розділу ХХХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони 7 червня 2018 року №260, встановлює чіткий перелік осіб, яким виплачується грошове забезпечення військовослужбовця, а саме його дружині.

У разі якщо її немає, то вказано перелік осіб, які мають право на таку виплату, та черговість.

Словосполучення «а також» стосується інших членів сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, тобто у разі відсутності дружини військовослужбовця, а не разом з нею.

Відповідно, оскільки військовослужбовець станом на день смерті (загибелі) мав дружину, яка 23 лютого 2023 року звернулась до командира військової частини з заявою про перерахунок належного грошового забезпечення свого чоловіка, то відповідач правомірно наказом від 14 березня 2023 року виплатив їй належні до виплати загиблому військовослужбовцю суми.

Перебування неповнолітніх дітей на утриманні загиблого військовослужбовця не є спірним, проте така категорія осіб не є в першій черзі при вирішенні питання про виплату неотриманого грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) військовослужбовця.

Крім того, розгляд позовної вимоги про зобов’язання військової частини погасити борг по аліментам за виконавчим листом не належить до компетенції судів адміністративної юрисдикції (справа виникла з сімейних правовідносин, то має розглядатися в порядку цивільного судочинства) тому у цій частині провадження у справі має бути закритим.

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