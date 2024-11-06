Верховный Суд объяснил, когда находившиеся на содержании погибшего военнослужащего несовершеннолетние дети не имеют права на выплату денежного обеспечения

Факт пребывания несовершеннолетних детей от предыдущего брака на иждивении погибшего военнослужащего не является спорным, однако такая категория лиц не является первой в очереди при решении вопроса о выплате неполученного денежного довольствия от государства – Верховный Суд.

Верховный Суд сделал вывод о перечне лиц, имеющих право на выплату денежного довольствия погибших военнослужащих. А именно, имеют ли право на выплату несовершеннолетние дети, состоящие на содержании погибшего военнослужащего, если это дети от предыдущего брака, а сам военнослужащий состоял на момент гибели в новом браке.

Как отметил Верховный Суд, пункт 1 раздела ХХХ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Минобороны №260, устанавливает четкий перечень лиц, которым выплачивается денежное довольствие военнослужащего, а именно его жене (супругу).

В случае если ее (его) нет, то указан перечень лиц, имеющих право на такую ​​выплату, и очередность.

Словосочетание «а также» касается других членов семьи и лиц, находящихся на его иждивении, то есть в случае отсутствия жены (супруга) военнослужащего, а не вместе с ней (им).

То есть выплату в случае гибели военнослужащего могут получить либо его супруга, либо его дети от предыдущего брака.

Соответствующее решение принял 30 сентября 2024 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда (судьи Мирослава Билак, Андрей Жук и Елена Губская) по кассационной жалобе воинской части на решение Хмельницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда по делу №560/16370/23.

Обстоятельства дела

Иск экс-жены военнослужащего был обоснован тем, что после его смерти выплата его денежного довольствия и дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн были выплачены только второй жене, при этом не учтено пребывание у истицы на иждивении двух несовершеннолетних детей и задолженности по уплате алиментов на них содержание.

В то же время пункт 1 раздела ХХХ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260, определяет причитающийся порядок выплаты денежного довольствия военнослужащего, не полученного до дня смерти ( гибели). Таким образом лица, находящиеся на содержании военнослужащего, равными долями получают неполученное им до дня смерти (гибели) денежное довольствие.

По результатам обращения к командованию воинской части с заявлением об уплате задолженности по алиментам и перерасчете надлежащего денежного довольствия и дополнительных выплат, принадлежащих малолетним детям, истица получила в устном порядке отказ.

Суды предыдущих инстанций иск экс-супруги удовлетворили частично. Признавая за ней право на должное военнослужащему денежное довольствие, но не полученное им до дня смерти (гибели), исходили из того, что вся сумма денежного довольствия должна быть выплачена воинской частью не только жене военнослужащего, но и лицам, находящимся на его содержании (в спорной ситуации несовершеннолетним детям от предыдущего брака).

Верховный Суд кассационную жалобу воинской части удовлетворил частично, решение судов предыдущих инстанций отменил, принял новое решение, которым отказал женщине в удовлетворении иска, а в части исковых требований, связанных с выплатой алиментов, закрыл производство по делу.

Почему женщине отказал Верховный Суд

Спорное правоотношение по этому делу возникло в связи с выплатой денежного довольствия в случае смерти (гибели) военнослужащего без учета исполнительного производства о взыскании алиментов и пребывания на содержании военнослужащего несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Верховный Суд обратил внимание на то, что пункт 1 раздела ХХХ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам, утвержденный приказом Министерства обороны 7 июня 2018 года №260, устанавливает четкий перечень лиц, которым выплачивается денежное довольствие военнослужащего, а именно его жене.

В случае если ее нет, то указан перечень лиц, имеющих право на такую ​​выплату, и очередность.

Словосочетание «а также» касается других членов семьи и лиц, находящихся на его иждивении, то есть в случае отсутствия жены военнослужащего, а не вместе с ней.

Соответственно, поскольку военнослужащий по состоянию на день смерти (гибели) имел жену, которая 23 февраля 2023 года обратилась к командиру воинской части с заявлением о перерасчете надлежащего денежного обеспечения своего мужа, то ответчик правомерно приказом от 14 марта 2023 выплатил ей причитающиеся к выплате погибшему военнослужащему суммы.

Пребывание несовершеннолетних детей на содержании погибшего военнослужащего не является спорным, однако такая категория лиц не в первой очереди при решении вопроса о выплате неполученного денежного обеспечения в случае смерти (гибели) военнослужащего.

Кроме того, рассмотрение искового требования об обязательстве воинской части погасить долг по алиментам по исполнительному листу не входит в компетенцию судов административной юрисдикции (дело возникло из семейных правоотношений, то должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства) поэтому в этой части производство по делу должно быть закрыто.

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