Кабмин одобрил изменения в условия перевозки скоропортящихся пищевых продуктов

Законопроект вводит нормы Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальные транспортные средства, предназначенные для этих перевозок.

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Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» по отдельным вопросам перевозок скоропортящихся пищевых продуктов автомобильными транспортными средствами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, предлагается предоставить определение терминов «изотермическое транспортное средство», «свидетельство изотермического транспортного средства» и «быстропортящиеся пищевые продукты» и установить обязательные требования по получению свидетельств изотермических транспортных средств для транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся пищевые продукты.

Законопроект вводит нормы Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальные транспортные средства, предназначенные для этих перевозок, совершенного в 1970 году в Женеве.

Предлагается установить переходный период (один год после завершения военного положения) по обязательному введению требований Соглашения к внутренним перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов.

Документ направлен на улучшение условий сохранения качества и безопасности быстро портящихся во время их перевозки пищевых продуктов, а также обеспечения равных конкурентных условий для международных перевозчиков Украины на территориях договорных сторон.

Также предусмотрено установление требований к организациям, которые приобретают право осуществлять техническую проверку на соответствие требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, и определение полномочий Государственной службы Украины по безопасности на транспорте по информированию Европейской экономической комиссии. ООН по ответственным в Украине за выдачу свидетельства изотермического транспортного средства с целью их признания странами-участниками соглашения.

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