Практика судів
  1. В Україні

Кабмін схвалив зміни до умов перевезення швидкопсувних харчових продуктів

19:35, 5 листопада 2024
Законопроект запроваджує норми Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень.
Кабмін схвалив зміни до умов перевезення швидкопсувних харчових продуктів
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо окремих питань перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільними транспортними засобами. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, пропонується пропонується надати визначення термінів «ізотермічний транспортний засіб», «свідоцтво ізотермічного транспортного засобу» та «швидкопсувні харчові продукти» та встановити обовʼязкові вимоги щодо отримання свідоцтв ізотермічних транспортних засобів для транспортних засобів, які перевозять швидкопсувні харчові продукти.

Законопроект запроваджує норми Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, учиненої у 1970 році в Женеві.

Пропонується встановити перехідний період (один рік після завершення воєнного стану) щодо обовʼязкового запровадження вимог Угоди до внутрішніх перевезень швидкопсувних харчових продуктів.

Документ спрямований на покращення умов збереження якості та безпеки харчових продуктів, які швидко псуються під час їх перевезення, а також забезпечення рівних конкурентних умов для міжнародних перевізників України на територіях договірних сторін.

Також передбачено встановлення вимог до організацій, які набувають право здійснювати технічну перевірку на відповідність вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, та визначення повноважень Державної служби України з безпеки на транспорті щодо інформування Європейської економічної комісії ООН стосовно відповідальних в Україні за видачу свідоцтва ізотермічного транспортного засобу з метою їх визнання країнами-учасниками угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати тестування когнітивних здібностей у конкурсі до апеляційних судів повністю анульовані, графік тестування також скасовано – ВККС

Кандидати, які 4-5 листопада набрали прохідний бал, не змогли його зберегти, хоча Комісія обіцяла розглянути таку можливість.

Превентивно для інших: судді Верховного Суду пояснили, чому до військовослужбовця, який не виконав наказ командира, треба застосувати покарання з ізоляцією від суспільства

Адвокат військовослужбовця наполягав на тому, що покарання не може застосуватися як показовий захід кримінально-правового примусу для інших осіб, але судді Верховного Суду вказали, що покарання має на меті також запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами.

Депутати пропонують захистити роботодавців від позовів працівників про відшкодування моральної шкоди

Як вказують депутати, аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди працівникам виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців.

Депутати Верховної Ради Євгенія Кравчук та Микита Потураєв поїхали до США спостерігати за виборами

Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поїхала разом з Микитою Потураєвим до США

Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів

Виборча дільниця в одному з вирішальних для долі виборів штаті – Пенсільванії – закриється о 8 вечора.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду