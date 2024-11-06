Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Окремим дорученням Міністра оборони від 23 червня 2022 року №912/з/29 визначено низку підстав, за наявності яких військовослужбовці не включаються до наказів про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн або 30 000 грн.

Однією з таких підстав є самовільне залишення військовослужбовцем військової частини, місця служби або дезертирство за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного залишення військової частини або місця служби (дезертирства) включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника), як це передбачено нормою окремого доручення.

Таким чином, факт самовільного залишення військовослужбовцем Збройних Сил України військової частини є правовою підставою для невиплати йому додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн, передбаченої постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану». Про це зазначив у постанові від 12 вересня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі 120/7637/23.

Обставини справи

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач проходячи військову службу у в Збройних Силах у складі військової частини Міністерства оборони України, має право на отримання додаткової винагороди в розмірі до 30 000 грн, однак відповідачем не було нараховано додаткову винагороду протягом періоду з листопада по грудень 2022 року.

Підставою невиплати позивачу додаткової винагороди слугувало самовільне залишення ним військової частини, однак, позивач вказував, що на момент спірних правовідносин не існувало наказів Міністерства оборони України, які б підлягали застосуванню під час позбавлення позивача права на додаткову винагороду.

Крім того позивач вказував, що притягнення до дисциплінарної відповідальності не може бути підставою для позбавлення його права на виплату спірної додаткової винагороди.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили. Вони дійшли висновку, що, встановивши факт самовільного залишення позивачем військової частини, у відповідача були наявні підстави для невиплати позивачу додаткової винагороди з листопада по грудень 2022 року.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

На що вказав Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що окремим дорученням Міністра оборони України від 23 червня 2022 року №912/з/29 визначено ряд підстав, за наявності яких військовослужбовці не включаються до наказів про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн або 30 000 грн. Однією з таких підстав є самовільне залишення військовослужбовцем військової частини, місця служби або дезертирство за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного залишення військової частини або місця служби (дезертирства) включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника), як це передбачено підпунктом 9.4 пункту 9 згаданого окремого доручення Таким чином, встановлений факт самовільного залишення військовослужбовцем Збройних Сил України військової частини є правовою підставою для невиплати йому додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн, передбаченої постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168.

Ураховуючи те, що факт самовільного залишення позивачем військової частини у листопаді 2022 року та його відсутність у військовій частині станом на 1 грудня 2022 року є підтвердженим, Суд вважав правильним висновок судів попередніх інстанцій, що у відповідача були наявними правові підстави для невиплати позивачу додаткової винагороди з листопада по грудень 2022 року.

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення позивача до кримінальної чи адміністративної відповідальності за фактом самовільного залишення ним військової частини не свідчать про помилковість висновків судів попередніх інстанцій, оскільки це не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони від 23 червня 2022 № 912/з/29.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про висновок Великої Палати Верховного Суду, яка вказала, що військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, не повинна була виплачуватися додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч грн, і на нього мають право лише ті, хто безпосередньо здійснює захист.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.