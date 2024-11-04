Відряджені до державних органів військовослужбовці не мають права на додаткову винагороду 30 тисяч грн – Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС зробила висновок, що військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, не повинна була виплачуватися додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч грн, і на нього мають право лише ті, хто безпосередньо здійснює захист.

Джерело фото: oda.zht.gov.ua

Військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, не повинна виплачуватися додаткова винагорода в розмірі до 30 000 грн. На цьому наголосила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 29 серпня 2024 року по справі 640/13029/22.

Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Велика Палата виходила з того, що порядок і розмір грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, врегульовано окремим нормативно-правовим актом, який визначає інший порядок та інші складові формування грошового забезпечення відряджених військовослужбовців.

Обставини справи

В цій справі чоловік звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправними дії Мінфіну, Міноборони, Державного космічного агентства щодо невиплати на його користь додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», і стягнути з Мінфіну, Міноборони, ДКА солідарно на його користь заборгованість з виплати додаткової винагороди за період з 24 лютого по 17 серпня 2022 року в сумі 171 809 грн.

Зазначив, що він є військовослужбовцем та відряджений до Державного космічного агентства (ДКА) із залишенням на військовій службі, де проходить службу на посаді начальника відділу забезпечення сил безпеки інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).

Рішенням від 6 лютого 2024 року Касаційний адміністративний суд позов задовольнив частково. Визнав протиправними дії НЦУВКЗ щодо невиплати на користь чоловіка додаткової винагороди і стягнув з НЦУВКЗ 171 808 грн. У задоволенні позовних вимог до Мінфіну, Міноборони, ДКА відмовив.

6 березня 2024 року до Великої Палати Верховного Суду надійшла апеляційна скарга Мінфіну, в якій він просив скасувати рішення КАС ВС.

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Як вказала ВП ВС, системний аналіз наведеного нормативного регулювання підтверджує, що порядок грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, відрізняється від порядку грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ організацій. Тобто, розмір грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, врегульовано окремим нормативно-правовим актом, який визначає дещо відмінний порядок та інші складові формування грошового забезпечення відряджених військовослужбовців.

Здійснюючи системне тлумачення Постанови № 168, Велика Палата Верховного Суду враховує зміст преамбули цієї постанови в первісній редакції, в якій зазначалося, що ця постанова прийнята на виконання указів Президента від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 69 «Про загальну мобілізацію».

Урахування преамбули при системному тлумаченні тексту Постанови № 168 є неодмінним, оскільки зміст преамбули визначає основні засади тлумачення усього цього нормативно-правового акта. Преамбула вказує на умови та причини ухвалення цієї постанови та визначає мету її прийняття.

Одночасно здійснюючи текстуальне тлумачення Постанови № 168, Велика Палата Верховного Суду дійшла переконання, що як текстуальне тлумачення змісту первинної редакції пункту 1 Постанови № 168, так і системне тлумачення цієї постанови з урахуванням умов її прийняття, визначеними у преамбулі, дають підстави для висновку, що виплата додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Отже, пункт 1 Постанови № 168 не поширюється на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, грошове забезпечення яким виплачується відповідно до Постанови № 104.

Висновки по суті справи

Оскільки визначена пунктом 1 первинної редакції Постанови № 168 додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення військовослужбовців (пункт 2 частини другої статті 9 Закону № 2011-ХІІ), тоді як абзацом 2 пункту 1 Постанови № 104 чітко визначено, що грошове забезпечення військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ та організацій, виплачується виходячи з окладів за посадами, займаними зазначеними особами в державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені, інших виплат, установлених для відповідних працівників цих органів, установ та організацій, а також окладів за військовими (спеціальними) званнями і надбавки за вислугу років у розмірах і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців, то Велика Палата Верховного Суду вважає, що положення Постанови № 168 не поширюють свою дію на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій.

За встановленими у справі обставинами позивач є військовослужбовцем ЗСУ, який відряджений до ДКА (НЦУВКЗ) із залишенням на військовій службі та проходить військову службу безпосередньо в НЦУВКЗ, а тому до спірних правовідносин необхідно застосовувати положення Постанови № 104.

Таким чином, позивачу виплачуються тільки оклади за військовими званнями і надбавка за вислугу років у розмірах і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців, а інші складові грошового забезпечення - як для відповідних працівників НЦУВКЗ.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, відрядженим до НЦУВКЗ, здійснюється за рахунок коштів цієї установи, і оскільки додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення військовослужбовців, виплата якої для працівників цієї установи не передбачено, то й відсутні правові підстави для її виплати позивачу.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду помилково ототожнив порядок та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовців та військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, без урахування особливостей правового статусу позивача, відрядженого до НЦУВКЗ, та особливостей правового регулювання для виплати грошового забезпечення для відряджених військовослужбовців, що передбачено Постановою №104.

Ураховуючи наведене, Велика Палата Верховного Суду вважає помилковим висновок КАС ВС щодо поширення на позивача як військовослужбовця, відрядженого до державної установи (НЦУВКЗ), положень пункту 1 Постанови № 168 щодо права на отримання додаткової винагороди в розмірі 30 000 грн за кожен місяць спірного періоду.

Отже, ВП ВС скасувала рішення КАС ВС і відмовила у стягненні заборгованості з виплати додаткової винагороди.

Автор: Наталя Мамченко

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