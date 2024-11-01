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Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

16:04, 1 листопада 2024
П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада
Засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів
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Вища рада правосуддя 12 листопада розпочинає співбесіди з кандидатами на 24 посади дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

Першими співбесіди пройдуть наступні кандидати:

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Нагадаємо, що Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів 10 вересня 2024 року оголосила список переможців конкурсу.

При цьому Конкурсна комісія реалізувала вже типовий для подібних органів сценарій – надала на розгляд Вищої ради правосуддя кількість кандидатів, яка відповідає кількості наявних вакансій, що, вочевидь, суттєво обмежує можливості ВРП у питаннях відмови кандидатам у призначенні на посади в Службі дисциплінарних інспекторів ВРП.

Також, нагадаємо, що на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів Конкурсна комісія рекомендувала лише одного кандидата.

Щодо конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, то наразі триває перевірка виконаних 7 претендентами на вказану посаду практичних (ситуаційних) завдань.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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