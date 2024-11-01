Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 12 ноября

Пять первых претендентов на должности дисциплинарных инспекторов оценит Высший совет правосудия.

Заседание Конкурсной комиссии по проведению конкурса на должности дисциплинарных инспекторов

Высший совет правосудия 12 ноября начинает собеседования с кандидатами на 24 должности дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов ВСП.

Первыми собеседования пройдут следующие кандидаты:

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Напомним, что Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов 10 сентября 2024 года объявила список победителей конкурса.

При этом Конкурсная комиссия реализовала уже типичный для подобных органов сценарий – предоставила на рассмотрение Высшего совета правосудие количество кандидатов, соответствующее количеству имеющихся вакансий, что, очевидно, существенно ограничивает возможности ВСП в вопросах отказа кандидатам в назначении на должности в Службе дисциплинарных инспекторов ВСП.

Напомним, что на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Конкурсная комиссия рекомендовала только одного кандидата.

Что касается конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, то сейчас продолжается проверка выполненных 7 претендентами на указанную должность практических (ситуационных) заданий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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