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Пожизненное обеспечение защитников средствами реабилитации и упрощение процедуры замены протеза – инициативы Минсоцполитики

22:18, 1 ноября 2024
Правительство Украины упростило процедуру получения вспомогательных средств реабилитации для ветеранов.
Пожизненное обеспечение защитников средствами реабилитации и упрощение процедуры замены протеза – инициативы Минсоцполитики
Источник фото: gwaramedia.com
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Правительство Украины, по инициативе Министерства социальной политики, приняло значительные изменения в Постановление № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения вспомогательными средствами реабилитации лиц с инвалидностью». Эти изменения направлены на повышение поддержки ветеранов и военнослужащих.

В частности, упрощается процедура замены приемной гильзы (куксоприемника) для протезов. Если стоимость замены не превышает 15% предельной цены протеза, то не понадобится заключение мультидисциплинарной реабилитационной команды или медицинских комиссий. Достаточно решения комиссии протезно-ортопедического предприятия, что существенно сократит время на замену.

Протезно-ортопедические предприятия также будут обязаны составлять калькуляцию расходов на ремонты средств реабилитации и загружать ее в электронное личное дело, что повысит прозрачность этих процессов.

Кроме этого, всем военнослужащим с ампутационными куксами будет предоставлено пожизненное направление на получение вспомогательных средств реабилитации (за исключением электрических колесных кресел и электроскутеров). Военнослужащие, получившие травмы во время защиты Украины, также будут обеспечены средствами реабилитации с трехкратным увеличением их стоимости независимо от увольнения с военной службы.

Введены и другие изменения, в частности, усовершенствован механизм замены утраченных или поврежденных средств реабилитации и упрощен процесс получения компенсаций для людей с инвалидностью за самостоятельно приобретенные вспомогательные средства, такие как мобильные телефоны или белые трости.

Также утвержден перечень документов для граждан, пострадавших от агрессии российской федерации, для обеспечения их средствами реабилитации без установления инвалидности.

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